Schneefelder: Vier Berliner in Bergnot

Eine 50-jährige Frau mit ihrem 13-jährigen Sohn sowie eine 51-Jährige Frau mit ihrer Tochter (12) waren in den Hohen Tauern unterwegs. Von der Gmündner-Hütte im Maltatal wollten sie zur Hagener Hütte in Mallnitz. Sie nahmen die Höhenwegetappe von der Osnabrücker Hütte zum Hannoverhaus am Ankogel und wurden dabei von Schlechtwetter überrascht.