Kylie Jenner macht im Bikini Werbung für Make-up

Passend zum Sommer heißt Kylies neue Make-up-Kollektion, die am 10. Juli auf den Markt kommt, „Under the Sea“. Schon vorab zeigte die jüngste der Kardashian-Schwestern, worauf sich die Fans dabei freuen dürfen.Unter anderem gibt‘s schillerndes Lipgloss, Lippenstifte in zarten Nude- und Peach-Tönen oder irrisierende Lidschatten in cremiger oder pudriger Textur.