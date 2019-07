Paralympics-Sieger in Rif als Vorbilder

Lernen vom Paralympics-Sieger! Beim Talente-Tag des „Paralympischen Comitees“ in Rif konnten 150 Kinder und Jugendliche aus Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich zehn Sportarten ausprobieren. Zum Teil unter der Anleitung prominenter Betreuer: So stellten sich die Salzburger Paralympics-Sieger Thomas Geierspichler und Günther Matzinger in den Dienst der guten Sache, standen mit Rat und Tat zur Seite – und schrieben auch fleißig Autogramme. „Es freut uns, dass unsere Pionierarbeit auch im Westen Österreichs so großen Anklang findet und wir so viele Kinder in Bewegung bringen konnten. Die eine oder den anderen werden wir künftig bei Paralympischen Spielen am Start sehen“, ist ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat überzeugt.