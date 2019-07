Lkw krachte in Korb: Arbeiter stürzte 4 Meter ab

Vier Meter abgestürzt

Er befand sich in einem Arbeitskorb in etwa vier Meter Höhe. Der Lkw-Lenker bog an der Kreuzung in die Brandstätter Landesstraße ein und berührte dabei mit der oberen Kante des Sattelauflegers den Arbeitskorb. Der 45-Jährige stürzte dadurch aus dem Korb auf das Dach des Sattelauflegers und von dort auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.