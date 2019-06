Steirische Innovation hebt Trennmoral beim Müll

„Jetzt wird bei mir auch noch der Müll kontrolliert!“ Natürlich war am Anfang Skepsis vorhanden, als im Vorjahr in Testregionen in Feldkirchen und Riegersburg erstmals der Wertstoffscanner im Müllauto zum Einsatz kam. Er erkennt in Sekundenbruchteile den Inhalt jedes entleerten Kübels und identifziert Fehlwürfe.