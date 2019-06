Gasexplosion: Trauer um zweifache Mutter (29)

Einen Tag nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Wieden mit 15 Verletzten (unter ihnen auch ein Feuerwehrmann) herrscht Fassungslosigkeit. In der Nacht wurde in den Trümmern des eingestürzten fünfstöckigen Gebäudes die Leiche einer zweifachen Mutter (29) gefunden. Nach einem weiteren vermissten Bewohner wurde den ganzen Tag über unter gefährlichsten Bedingungen gesucht (siehe Video oben). „Die Gefahr eines Folgeeinsturzes ist sehr groß“, so Gerald Schimpf von der Wiener Berufsfeuerwehr am Donnerstagnachmittag. Am Abend dann die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden eine zweite Leiche in den Trümmern.