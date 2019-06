Bühne frei für die „Krone Super Sommer Hits 2019“

Einen Sommer wie damals erleben - das wünschen sich die meisten. Ging es früher ausschließlich um wohlige Nostalgie, spielt heute auch das Wetter eine Rolle. An Tagen wie diesen, wo wir sprichwörtlich im eigenen Saft schmoren und die Temperaturrekorde nur so purzeln, sehnt man sich gerne zu den alten Tagen zurück, an denen die Nächte noch nicht schweißdurchtrieben heiß waren. Zu all dem gehört auch der richtige Soundtrack und den finden Sie in Form des Doppelalbums „Krone Super Sommer Hits 2019“, auf dem nicht weniger als 42 legendäre Retro-Klassiker vertreten sind.