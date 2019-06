Promi-Umfrage: Welches Tier steckt denn in Ihnen?

Im Animationsfilm „Pets 2“ gehen die Macher der spannenden Frage auf den Grund, was Haustiere eigentlich so treiben, wenn Besitzer nicht zu Hause sind. Bei der exklusiven Vor-Premiere in Wien stellte Sasa Schwarzjirg den geladenen Promis gleich noch eine Frage: Welche animalischen Eigenschaften die VIP-Gäste in sich tragen?