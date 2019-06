Novak zog in Wimbledon-Quali in zweite Runde ein

Am Tag nach dem verlorenen Finale beim Rasen-Challenger in Ilkley hat Dennis Novak am Montag in Wimbledon einen erneuten Anlauf auf den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 der Tennis-Weltrangliste genommen. Der Ranking-104. besiegte in der ersten Qualifikationsrunde des Rasen-Grand-Slam den Niederländer Thiemo de Bakker 6:4, 6:3. Die übrigen drei österreichischen Herren schieden hingegen aus.