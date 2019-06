Spektakulärer Stunt 80 Meter über dem Times Square

Den Akrobaten Nik und Lijana Wallenda ist ein spektakulärer Stunt gelungen: Am Sonntagabend balancierten die Geschwister über ein 400 Meter langes Drahtseil, das zwischen zwei Wolkenkratzern gespannt war, hoch über dem berühmten Times Square in New York. Die beiden überquerten das Seil, das in etwa so dick war wie ein Weinkorken, in rund 80 Metern Höhe in gegenläufiger Richtung. An einer Stelle musste Nik sogar über seine Schwester klettern.