Problem-Teenager stehlen Auto - und bauen Unfall

Zwei Burschen, 13 und 14 Jahre alt, hatten sich am Mittwoch über Mittag bei einer Freundin in der Wohnung derer Eltern in der Breitenfurter Straße in Liesing aufgehalten. Der 13-Jährige entwendete dort den Ersatzschlüssel des Autos des Vaters des Mädchens. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, nahm das Duo den in unmittelbarer Nähe geparkten Wagen in Betrieb und ließ zwei Freunde (13 und 15) einsteigen. Immer wieder wechselten sie sich beim Lenken ab.