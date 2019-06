Afghane bedrohte jungen Syrer mit dem Umbringen

Zum dritten Mal in Serie ist Mittwochnachmittag ein Afghane in Klagenfurt verhaftet worden. Er hatte einen 15-jährigen Syrer mit dem Umbringen bedroht. Innerhalb von fünf Tagen ist das nach gefährlicher Drohung und Einbruch wieder eine Straftat. Und diesmal reichte das Polizeigefängnis nicht: Der 23-Jährige sitzt deshalb in der Justizanstalt Klagenfurt.