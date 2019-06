Dominic Thiem: Kitzbühel wird KEIN Selbstläufer!

Noch kann er die Füße nach seinen phänomenalen wie kräfteraubenden Auftritten in Paris, die ihn bis ins Endspiel führten, etwas hochlagern. Mit Bruder Moritz auf der griechischen Insel Mykonos. Denn am Wochenende wird für ihn mit den Kondi-Einheiten wieder der Ernst des Tennis-Lebens beginnen, am Montag wird er mit Coach Nicolas Massu nach Wimbledon fliegen. Zur optimalen Einstellung auf Rasen.