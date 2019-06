Salzburg ist teures Pflaster für Luxusimmobilien

Die Reichen wohnen am liebsten in der Bundeshauptstadt, in den Bergen und an den Alpenseen – dieses Bild zeichnet der Markt für Luxusimmobilien. Vergangenes Jahr betrug der in Österreich rund drei Milliarden Euro. Salzburg liegt mit seinen Preisen im Bundesländervergleich an dritter Stelle, hinter Tirol und Wien.