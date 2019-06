Fast ein Wunder: „Luna“ lernte wieder laufen!

Lage schien aussichtslos

Doch nicht die Lähmung an den Hinterbeinen war das größte Problem. Die Ärzte informierten Hans und Beate auch darüber, dass „Luna“ jetzt nicht mehr selbstständig ihr „Geschäft“ verrichten könne. Die Situation schien aussichtslos, aber bereits nach der Rückkehr aus München zeigte sich ein völlig unerwarteter Lichtblick am Horizont. Schütz: „Ich hob ‘Luna‘ aus dem Wagen und übte dadurch unbewusst Druck an der richtigen Stelle aus, so dass sie selbstständig Wasser lassen konnte.“ Obwohl die Tierärzte kaum eine Chance auf Verbesserung des Gesundheitszustands sahen, betreuten Hans und Beate „Luna“ fast wie einen menschlichen Pflegefall. „Sie hatte offensichtlich keine Schmerzen und fraß normal“, sagt Hans. Sonst hätte man sie „erlösen“ müssen.