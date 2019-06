Bauarbeiter (40) von Schalungstisch erschlagen

Zu dem tragischen Arbeitsunfall kam es am Donnerstag um 8 Uhr auf der Großbaustelle in Eggelsberg. Der 40-jährige Mustafa D. aus St. Georgen an der Gusen war mit Schalungsarbeiten beschäftigt und stand dabei auf einem Tisch, wo er Schlaufen entfernte, mit denen ein Kran den Tisch auf diesen Platz hob.