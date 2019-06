Rennkommissar: „Auch härtere Strafe war möglich“

„Gefährliche Rückkehr“

Der beim siebenten Saisonrennen lange in Führung liegende Vettel war in der 48. Runde mit seinem Ferrari vom Asphalt abgekommen und übers Gras gefahren. Als er wieder zurück auf die Strecke kam, drängte er Verfolger Lewis Hamilton im Mercedes nahe an eine Mauer. Vettels Manöver wurde von den Rennkommissaren als „gefährliche Rückkehr auf die Strecke“ gewertet und bestraft. Hamilton siegte dadurch vor Vettel, obwohl dieser als Erster die Ziellinie überfahren hatte.