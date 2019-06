Olivia Culpo ist die „Heißeste Frau der Welt“

„Es fühlt sich immer noch nicht real an. Vielen Dank an das ,Maxim‘ für die Chance und an all die Menschen, die mit mir an daran gearbeitet haben!“, freute sich Olivia Culpo über ihren Titel und die sexy Fotostrecke auf Instagram. Sie habe die „Hot 100“-Liste des Männermagazins ihr Leben lang mit Begeisterung verfolgt und sich von den „klugen und erfolgreichen Frauen“, die über die Jahre ausgezeichnet wurden, in ihrer eigenen Karriere inspirieren lassen, so die ehemalige US-„Miss Universe“ und Modelschönheit weiter.