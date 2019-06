Arbeitgeber: „Wollen ihm eine zweite Chance geben“

Ein unbeteiligter Zeuge gab am Freitagvormittag den entscheidenden Tipp: Kurz vor 9 Uhr wurde der gesuchte Sportschütze R. M. in Bad Goisern (Oberösterreich) festgenommen. Wie berichtet, hatte der 50-Jährige am Mittwochabend einen Pfeil in Richtung seiner Ex-Lebensgefährtin Angelika S. geschossen und war untergetaucht. Sein Arbeitgeber heißt das Geschehene nicht gut, will ihm allerdings eine zweite Chance geben, erklärt er gegenüber der „Krone“.