Immer weniger Kassenärzte für die Wochenenddienste

In Innsbruck wurde gestern gefeiert, die neuen Räumlichkeiten der Bereitschaftsordination in der Fallmerayerstraße 5 eröffnet. Dort versehen Ärzte an Wochenenden und Feiertagen abwechselnd Dienst. Ein System, das sich bewährt hat. „Damit werden die Klinik-Ambulanzen entlastet und die Patienten haben eine gute Anlaufstelle“, fasst Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger den Nutzen zusammen.