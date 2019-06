Tatort Gemeindebau: Alkohol, Drogen, Gewalt & Mord

„Denn sie wussten, was sie tun.“ In schwarzen Lettern, dilettantisch an die gelbe Hausmauer des „Familien-Gemeindebaus“ in der Thaliastraße gesprayt, ist das zu lesen. Es sind Worte, in die Bewohner in diesen Tagen irgendwie Sinn hineinzuinterpretieren versuchen.