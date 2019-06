FC Liefering trennt sich von fünf Spielern

Ebenfalls in der neuen Saison nicht mehr mit an Bord wird Aldin Aganovic sein. Der Stürmer, der seit 2014 in Salzburg war und in den verschiedenen Mannschaften der Red Bull Fußball Akademie eine tragende Rolle einnahm, kam in der zweithöchsten Spielklasse auf 11 Einsätze und wird ab Sommer bei einem neuen Klub auf Torjagd gehen.