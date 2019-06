Sternentrail: Über Steine und Wurzeln

„Moderne E-Bikes machen einfach richtig Spaß“, sagt Stefan Müller, der lokale Bikehero am Millstätter See, der mit seinen spektakulären Aktionen immer wieder für Staunen sorgt. „Der Millstätter See und die Nockberge sind ein Paradies für Radfahrer und E-Biker“, so der 32-Jährige, der im Ziviljob Fahrer beim Roten Kreuz ist: „Und ich zeig dir jetzt was richtiges Cooles!“ Und schon treten wir mit Tempo 24 - E-Bike sei Dank - von Döbriach zum Gasthof Bergfried hinauf, wo der Sternentrail T25 startet. Ein technisch anspruchsvoller Singletrail mit steilen Geländestufen, der richtig heftig ist, wie ich nach wenigen Metern feststellen muss. Ein bisschen zu heftig für mich als Ungeübten. Zum Glück kennt Stefan für mich eine „Light-Variante“. „Bei uns gibt es Trails für jedes Können“, schmunzelt Stefan und hat einen Tipp für mich: „Öfters biken, dann klappt’s auch mit dem Sternentrail.“