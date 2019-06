Studierende wollen weniger Plastikmüll an Uni

Müll-Projekt an Alpen-Adria-Universität

Welche Formen genau und wie diese geplant, umgesetzt und evaluiert werden können, lernte eine Gruppe interessierter Studierender im Laufe des vergangenen Wintersemesters. Projektleiterin Franzisca Weder vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft ließ die jungen Frauen und Männer auch einen eigenen „Eco-Culture Jam“ auf die Beine stellen. Am Mittwoch, 5. Juni, lässt sich das Ergebnis dieses Aktionismus in der Aula der Klagenfurter Uni bewundern. Was genau geplan ist, ist noch „top secret“!