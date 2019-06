So wie Schumi: Hamilton will noch mit 38 fahren

Der fünffache Weltmeister Lewis Hamilton sieht das Ende seiner Formel-1-Karriere noch lange nicht gekommen. „Ich kann sicher noch fünf Jahre machen. Ich kann weitermachen, so lange ich kann - bis es mir keinen Spaß mehr macht“, sagte der Mercedes-Pilot in der Sendung „My Next Guest Needs No Introduction“ von US-Talker David Letterman im Streamingdienst Netflix.