Nach Ibiza hebt ÖVP ab, SPÖ und FPÖ brechen ein

Kein Stein blieb nach dem Ibiza-Beben in der heimischen Politik auf dem anderen: Erst wurde die Koalition aufgekündigt, dann auch noch deren Reste aus dem Amt gewählt. Und genützt hat all dies - das zeigt die große „Krone“-Umfrage nun - vor allem der ÖVP. Die FPÖ hielt den Schaden in Grenzen - und die SPÖ stürzte ab.