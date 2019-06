ÖVP, NEOS und Grüne derzeit Lieblingskoalition

Nachdem in den vergangenen Tagen innenpolitisch in Österreich kein Stein auf dem anderen geblieben ist, wünschen sich die Österreicher einen Neuanfang. Eine aktuelle Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek zeigt, dass 25 Prozent eine Dreierkoalition aus ÖVP, NEOS und Grünen wünschen würden: „Noch nie hatte eine Dreierkoalition so eine hohe Zustimmung“, so Hajek. Die geringste Zustimmung gab es übrigens für eine Regierung aus SPÖ und FPÖ.