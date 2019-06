Sex-Affäre mit Schülerin entsetzt Wiener Internat

Auf dem großzügigen Gelände wohnen die Schülerinnen im dritten Stock eines Pavillons, die Schüler im Erdgeschoß in einem der Häuser. Schulkosten: 41.500 bis 44.500 Euro jährlich. Aufpasser, der sogenannte Boarding-Staff, sind ebenfalls hier untergebracht. Sie sorgen für die Sicherheit und das Wohlbefinden der minderjährigen Internatsschüler. „Das psychische und emotionale Wohl unserer Schüler ist die höchste Priorität des Internats-Personals.“ So wirbt die Elite-Schule auf ihrer Homepage für ein „Zuhause, weg von zu Hause“ mit professionellem Seelsorge-Personal, so geschult, dass es mit problematischen Situationen - von Ritzen über Anorexie bis zu gebrochenen Herzen - umzugehen wisse.