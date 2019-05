Aguilera lässt für sexy Shooting Hüllen fallen

Im Interview spricht die Sängerin über ihre Shows in Las Vegas und ihr Aus als Coach bei der US-Ausgabe von „The Voice“. „Ich mache die ersten Schritte und verlasse diesen sterilen TV-Modus, von dem ich ein Teil war. Ich war so unglücklich dort und freue mich nun darauf, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und zu dem, was ich am besten kann: meine Kunst, das zu tun, was ich gerne tue, etwas zu erschaffen und eine Aufgabe und eine Bedeutung zu haben.“