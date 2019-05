Hoffmanns Märchen mit Union Berlin

Als Co-Trainer von Urs Fischer war Markus Hoffmann mit dem FC Basel zweimal Meister und Cupsieger in der Schweiz. Montagabend gelang dem Trainerduo ein neuer, sensationeller Coup: Ein 0:0 mit Underdog Union Berlin gegen den großen VfB Stuttgart reichte nach dem 2:2 im Relegations-Hinspiel für den Aufstieg in die Bundesliga – erstmals für den 1966 gegründeten Club aus Ost-Berlin! „Union hätte 100.000 Karten verkaufen können, das Stadion fasst aber nur 22.000“, erzählte der 46-Jährige von der unglaublichen Euphorie bei den „Eisernen“, wie der Hauptstadt-Klub auch genannt wird. Am Mittwoch wird in Berlin noch einmal mit dem Fans groß gefeiert.