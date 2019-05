Mehrere Tornados verwüsten Häuser und Straßen

Umherfliegende Trümmerteile und beschädigte Häuser: Der US-Bundesstaat Ohio wurde in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) innerhalb von 30 Minuten von gleich zwei Tornados getroffen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, rund fünf Millionen Einwohner waren ohne Strom, wie Behördenmitarbeiter am Dienstag sagten. In der Stadt Dayton beschädigte ein Tornado Häuser und entwurzelte Bäume. Ein zweiter war in der Region um Circleville unterwegs.