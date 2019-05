EU-Wahl: Das steirische Endergebnis liegt nun vor

Die Briefwahlstimmen sind ausgezählt, es gibt in der Steiermark ein vorläufiges Endergebnis für die Wahl zum EU-Parlament. Am deutlichen Sieg der ÖVP änderte sich am Montag nichts mehr. Die SPÖ konnte hingegen die FPÖ doch noch abhängen. Die Grünen legten dank der Briefwähler sogar zu und sind etwas stärker als bei der Wahl 2014. Die Wahltbeteiligung stieg deutlich.