Steirer müssen lange auf das EU-Ergebnis warten

Graz macht den Abschluss

Aufgesperrt werden die Lokale in der Regel zwischen 7 und 8 Uhr. Traditionell können die Grazer am längsten den Stimmzettel einwerfen, hier ist erst um 16 Uhr Schluss. Früher ist das in den ländlichen Gemeinden und Bezirksstädten der Fall, die Gelegenheit für eine Stimmabgabe endet meist zwischen 12 und 14 Uhr.