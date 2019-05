Eine App für alle Tierfreunde!

Nicht nur ich, sondern nahezu alle Hundehalter sind ständig in Angst und Sorge, dass ihr vierbeiniger Liebling Opfer eines Giftköders wird. Immer öfter werden Funde von präparierten Futterstücken publik. Umso wichtiger, dass solche Entdeckungen so schnell wie möglich an alle Hundehalter gelangen. Eine neue App hilft dabei! Die Petapp schickt allen Nutzern Giftköderwarnungen, und das im Umkreis von 15 Kilometern, in denen sie sich gerade befinden! Übrigens bekommen Sie so auch Meldungen von vermissten Tieren in ihrem Umfeld und können vielleicht die eine oder andere Fellnase zurück nach Hause bringen! Aber die Petapp kann noch viel mehr! Sie finden Hundezonen, Tierärzte, können in Kontakt mit anderen Hundehaltern treten - und so vierbeinige Gassifreunde für ihren Liebling finden. Am besten, Sie laden die App gleich auf Ihr Handy und starten los! Wer sich bis 1. Juli anmeldet, hat noch zusätzlich die Chance auf einen Gewinn! Auch Katzenhalter können sich selbst und ihren Stubentiger in der Petapp anmelden!