Das sollten Sie über Barfen wissen

Wenn Ihr Hund an Trockenfutter gewöhnt ist, sollte die Umstellung auf Barf langsam und schonend erfolgen. Testen Sie, welche Fleischsorte Ihrem Hund schmeckt und was er gut verträgt. Die Ernährung sollte stets individuell an den Hund angepasst werden. Barfen ist also nur eine Empfehlung, kein Muss. Wenn Sie lieber beim Trockenfutter bleiben, finden Sie hier die besten Empfehlungen.