„Tankstelle war mein Versteck“

Zickler, Kovac und Co. - plötzlich spielte der damals 22-Jährige inmitten echter Stars. Dazu Trainerlegende Trapattoni, Assistent Matthäus. Schon beim denkbar knappen Aus in der Königsklassen-Quali gegen Donezk im August - die Ukrainer stiegen dank eines Tores im Rückspiel in Minute 87 auf - war Leitgeb Stammkraft. „Mal italienisch, mal englisch, Sätze mit ,Di da do di di do“ - ich hab ihn am Anfang gar nicht verstanden. Man musste sich nach Besprechungen oft für sich selbst etwas zusammenreimen“, grinst Leiti.