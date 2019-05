Miedler einen Sieg von Grand-Slam-Debüt entfernt

Keine Chance auf ein Weiterkommen in die finale Qualifikationsrunde hatte Sebastian Ofner. Der als Nummer 15 eingestufte Steirer unterlag dem Deutschen Yannick Hanfmann 2:6,1:6. Schon in der ersten Runde waren am Montag die Niederösterreicher Dennis Novak, Jurij Rodionov und Gerald Melzer ausgeschieden. In der Qualifikation für das Damen-Turnier war Österreich nicht vertreten.