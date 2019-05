Spätes Geständnis nach geschönten Deutschtests

Nachdem im April eine Prüferin verurteilt worden war, weil sie gegen Bezahlung 68 Sprachtests von Zuwanderern positiv bewertet hat, sind nun die Prüflinge vor Gericht an der Reihe. Alleine in Linz sind in dieser Woche sechs Verhandlungen in der Causa angesetzt. Die Angeklagten werden allesamt von der Prüferin belastet, die in ihrem Verfahren ein Geständnis abgelegt hatte und zu 3600 Euro Geldstrafe und zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat übrigens gegen das Urteil berufen, will eine höhere Strafe