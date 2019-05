Terrorist aus Simmering wollte in Zelle sterben

Unauffälliger Flüchtling im Wiener Gemeindebau, Security im Fußballverein und mutmaßlicher Bahn-Attentäter in Deutschland - die vielen Gesichter des Irakers Qaeser A., der im März nach Terrorermittlungen in der Bundeshauptstadt verhaftet worden war. Jetzt versuchte sich der Verdächtige in der Zelle das Leben zu nehmen.