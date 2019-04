Terrorist aus Wien-Simmering: Die Akte Qaeser A.

Seit sieben Jahren lebte er schon in Wien, zuerst im 15., später im 13., zuletzt im 11. Bezirk. Er arbeitete in den Lagern von Brotfabriken und Supermärkten, hatte Jobs als Nachtwächter und bei Security-Firmen. In seiner Freizeit kümmerte er sich ehrenamtlich um die Bewohner eines Altenheims; und er bastelte bunte Plakate für Kirchenfeste. Der Iraker Qaeser A., verheiratet, vier Kinder, galt in seinem Umfeld als völlig unauffällig - bis er am 26. März in seiner Gemeindewohnung in Simmering verhaftet wurde.