Für manche Kindheitsträume ist es nie zu spät

„Wir haben schon gewusst, dass es Spielzeug gibt. Das war aber nur für gutbürgerliche Kinder“, erinnert sich Herbert Graf an die Nachkriegszeit, in der er als Arbeiterkind in Kapfenberg aufwuchs. „Wir waren damals im Hof und im Wald unterwegs. Wenn ich in der Auslage ein Spielzeug gesehen hab’, hat meine Mutter mich immer vertröstet und gesagt, das gibt’s morgen.“