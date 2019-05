„Krone“-Leser beweisen ein großes Herz für Tiere

„Es war einfach brutal“, lacht Manuela Prantl. Am Morgen des 14. Mai klingelte ihr Telefon schon vor dem Frühstück – und es sollte über den ganzen Tag auch nicht mehr still werden, denn: Die Oberländerin lachte an jenem Dienstag vom Titelblatt der „Tiroler Krone“. Auf ihrem Arm thront stolz Kater „Falco“, einer ihrer Schützlinge.