Suchrätsel: Wo bitte geht es hier zum KH Nord?

So weit, so gut. In zwei Wochen kommen die ersten Patienten. Kranke und Besucher könnten in die Irre geleitet werden und vor einem versperrten Bürohaus landen. Die Tafeln werde es bis zum Sommer/Frühherbst geben, erklärt eine KAV-Sprecherin. Die Stadt Wien rüstet die Beschilderung bis dahin großflächig um, heißt es.