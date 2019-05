Doch nicht ganz dicht! KH Nord stand unter Wasser

Richtlinie zur Abdichtung nur in Teilen befolgt

Bei der sogenannten Weißen Wanne sei es so, dass die tragende und die abdichtende Funktion in einer wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion vereint sind, erklärte Marosi. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) habe sich allerdings dazu entschlossen, die Richtlinie der Österreichischen Bautechnik Vereinigung zur „Weißen Wanne“ nur in Teilen zu befolgen.