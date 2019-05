Bilbao holt ersten Sieg für Astana bei Giro 2019!

Am Samstag geht es mit der längsten Giro-Etappe 2019 (über 239 Kilometer von Tortoredo Lido nach Pesaro) weiter, bevor am Sonntag ein Zeitfahren nach San Marino auf dem Programm steht. Klassement-Fahrer wie der Slowene Primoz Roglic, der bei einem Sturz am Donnerstag glimpflich davongekommen war, haben in der kommenden Woche bei den Bergetappen ihre Chance.