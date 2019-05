Zur Hausapotheke fehlen lediglich 200 Meter

Dr. Richard Antwi ist seit 2014 Sprengelarzt in Pians und betreut als einziger Allgemeinmediziner auch Tobadill, Strengen und Grins, insgesamt rund 4000 Einwohner. „Ich sehe auf Grund der Situation die medizinische Versorgung gefährdet“, eröffnete er den Diskussionsabend im Pianner Gemeindesaal, in dem der Blutdruck vieler Bürger temporär ziemlich in die Höhe schoss. Gemeinsam mit den Bürgermeistern kämpft man nämlich um eine ärztliche Hausapotheke. Diese scheitert aber an einer Entfernung von 200 Metern.