Die Bahnhofs-Diskussion nimmt wieder Fahrt auf

In der kommenden Woche startet der Bau des dritten Gleises für die Einbindung der Mattigtalbahn. Dazu wird auch die Haltestelle in Steindorf neu gebaut. Ein barrierefreier Inselbahnsteig für die S-Bahn wird kommen. Züge auf der Westbahn-Streckewerden bei den beiden anderen Bahnhöfen im Ort stehen bleiben. Den Vorwurf, dass es keine Weiche geben wird, damit auch Züge der Westbahnstrecke in Steindorf halten können entkräften die ÖBB – Es wird definitv eine Weiche geben. Tanja Kreer ist das nicht genug: „Uns wird immer nur gesagt, dass es technisch möglich ist, aber nicht, ob auch der Fahrplan einen Halt zulassen wird.“ Diesen soll es auf der Weststrecke nicht geben: „Die Fahrgastnachfrage, die in Steindorf durch den Verkehrsknotenpunkt in Neumarkt–Köstendorf verbleibt, rechtfertigt das nicht“, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser.