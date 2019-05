Top-Infrastruktur oberstes Ziel

ZELL AM SEE - Stadtchef Andreas Wimmreuter (SP) hat für Zell am See die Kernbereiche Finanzen und Gesundheit übernommen. Kernthemen: Der Ausbau der Tauernklinik, ein Ambulatorium für Radiologie. Außerdem ist die Verkehrssituation Dauerbrenner. Gerade starten die Baumaßnahmen für einen Ertüchtigung des Kreisverkehrs Kitzsteinhornstraße. Stoppen will er den Wildwuchs an Zweitwohnsitzen.

Bild: SPÖ