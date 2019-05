„Ich nehme viele BHs und doppelte Sockenmenge mit“

Am 16. Mai singt Paenda in Tel Aviv für Österreich um den Einzug ins Eurovision-Song-Contest-Finale. Vor ihrer Abreise stand sie Adabei-TV Rede und Antwort. Worauf sie sich am meisten freut, wie sie ihre Stimme pflegt und was eigentlich unbedingt im Koffer mit muss, verrät sie im Video.