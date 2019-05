Oberwart Gunners ziehen ins ABL-Halbfinale ein

Die Oberwart Gunners haben am Donnerstag den Halbfinaleinzug in der Admiral Basketball Bundesliga fixiert. Die Burgenländer setzten sich im vierten Match der „best of five“-Serie beim BC Vienna mit 82:78 durch und feierten damit den nötigen dritten Sieg. Ihr nächster Gegner wird erst in einem Entscheidungsspiel am Sonntag (18 Uhr) ermittelt: Traiskirchen glich gegen Gmunden zum 2:2 aus.